İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

Sivas Valisi Davut Gül, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül, mesajında, her milleti ayakta tutan milli, dini ve kültürel değerlerin olduğunu ifade etti.

Türk milletinin vatan ve millet sevgisi, hürriyet ve istiklal tutkusu ve bayrağına olan saygısının her zaman milli birlik ve bütünlüğünün simgesi olduğunu vurgulayan Gül, "Milletimizin bu kutsal değerlere olan bağlılığını destanlaştıran İstiklal Marşı, yurdumuzun her bir köşesi işgal altındayken, kadını, çocuğu, yaşlısı, genci ile topyekun bir milletin kahramanca mücadelesini dizelere döken bir eserdir." ifadesini kullandı.

Gül, İstiklal Marşı'nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığının bilinmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğer biz vatanın bölünmez bütünlüğünü, bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini gençlerimize iyi anlatırsak tarihin her döneminde hiç devletsiz kalmayan Türk milletinin hür ve müstakil yaşamaya alışmış bir millet olduğunu Dünya'ya anlatmamız daha kolay olur. İşte 15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı sergilediğimiz tutum ve davranışlarımız, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı da bir kez daha bu uğurda hiçbir zaman ödün vermeyeceğimizin kanıtıdır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ölümsüz şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vatan uğruna şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı, 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi, Afrin'de şehit düşen şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum."