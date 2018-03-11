İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97'nci Yılı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, mesajında, Kurtulus¸ Savas¸ı'nın en c¸etin gu¨nlerinde yu¨regˆi vatan, millet, bayrak sevgisi ve hu¨rriyet as¸kıyla yanan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldıgˆı I·stiklal Mars¸ı'nın muhtevasıyla aziz Türk milletinin duygularına tercu¨man olduğunu belirtti.

I·stiklal Mars¸ı'nın Türk bayrağıyla birlikte sonsuza dek aziz milleti ve cumhuriyeti gururla temsil edeceğini kaydeden Yerlikaya, "I·stiklal Mars¸ımızın TBMM'de kabulu¨nu¨n 97. yıl do¨nu¨mu¨nde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bas¸ta olmak u¨zere istiklal mu¨cadelemizin tu¨m kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Şahin de istiklal mücadelesi ruhu muhafaza edildiği sürece millet olarak karşılaşılan her tür badirenin atlatılacağını ve istikbal mücadelesinin de başarıyla sürdürebileceğini vurguladı.

İstiklal Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi veren halkın hür ve müstakil yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirdiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir tehdide boyun eğmeyecek, güvenliğimiz için ne gerekiyorsa yapmaktan kaçınmayacağız. Kahraman askerlerimiz, terör unsurlarını sınırımızdan temizlemek için büyük bir hassasiyetle sivilleri kollayarak teröristlere göz açtırmayacaktır. Allah yardımcıları olsun. Allah onlardan razı olsun. Milletimizin kahraman askerlerine desteği tamdır, birlik ve beraberlik duygusuyla geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz."