İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Almanya'da etkinlikler düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Almanya'da etkinlikler düzenlendi

12.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:45
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Almanya'da etkinlikler düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle Almanya'nın çeşitli şehirlerinde farklı etkinlikler düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle Almanya'nın çeşitli şehirlerinde farklı etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği, ilköğretim 3-8. sınıflardan öğrenciler arasında "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" sloganıyla düzenlediği "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada, 40 başvuru arasında dereceye girenlerin ödüllerini Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan takdim etti.

Düsseldorf Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, yarışmaya başvuran öğrencilerin İstiklal Marşı'na duydukları ilgi ve motivasyonun çok etkileyici olduğunu ve bu öğrencilerle gurur duyduklarını dile getirdi.

Yarışmada Duisburg'dan 3. sınıf öğrencisi Zeynep İkra Karabel birinci, Wesel'den 3. sınıf öğrencisi Nilda Fatma Oruç ikinci ve Duisburg'dan 5. sınıf öğrencisi Kerem Salar üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Köln'de "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Konferansı" düzenlendi

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Köln'deki genel merkezinde telekonferans yöntemiyle düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Konferansı"na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih Akbaba konuşmacı olarak katıldı.

UID Genel Başkanı Köksal Kuş, burada yaptığı konuşmada, "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da şiir ve kompozisyon yarışmaları gibi etkinliklerle duygularını ifadeye imkan sunuyor, farklı ülke ve şehirlerde milli bilincimize dönük konferanslar organize ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ekonomi Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Almanya'da etkinlikler düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 22:46:58. #1.16#
title