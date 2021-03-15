İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video

15.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:21

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video hazırlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video hazırlandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, İstiklal Marşı'nın son üç dizesini Meclis'in önünde okuduğu görüntüler klipte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı genelge ile 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak ilan edilmesi, yıl boyunca İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerinin düzenlenmesi kararı alınmıştı.

Bu kapsamda İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de kabulünün 100. yılı, hafta boyunca Meclis Başkanı Şentop'un himayesinde TBMM'de ve yurt genelinde birçok etkinlik düzenlendi.

TBMM himayesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel, "Tekirdağ İstiklal Marşı'nı okuyor" başlıklı video da hazırlandı. Video, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın İstiklal Marşı'nın ilk iki dizesini okumasıyla başlıyor.

Şehit Annesi Fatma Akgöz başta olmak üzere şehrin önde gelenlerinin İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirmesiyle devam eden video, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, İstiklal Marşı'nın son üç dizesini okumasıyla sona eriyor.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel video

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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