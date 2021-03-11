İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel, 100 ekslibris çalışması 100 isme takdim edilecek

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı, 100 sanatçının hazırladığı "Ekslibris" sergisiyle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı sergi, yarın ziyarete açılacak.

Ekslibris çalışmalarının yer aldığı sergide, özel olarak hazırlanmış 100 özel katalog, devlet erkanından 100 isme takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sergiyle birlikte Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin anlamını ve önemini bir kez daha hatırlatmak ve tarihe not düşmek amacıyla özgün bir çalışma hazırladıklarını ifade etti.

Çebi, açıklamada ayrıca şunları kaydetti:

"İstiklal mücadelemizin en çetin safhasında milletimizin duygularını ifade eden İstiklal Marşımız, milletimizin kahramanlığının, hürriyet tutkusunun, karakterinin ve eşsiz azminin sembollerindendir. Bir asrı geride bırakan marşımızın ilk günkü ruhu ile 100. yılı anısına, özgün bir eser hazırladık. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un da biz Küçükçekmeceliler için ayrı bir öneminin olduğunu da belirtmeliyim. Mehmet Akif, Halkalı Baytar Ziraat Mektebi'nde hem öğrencilik hem de öğretmenlik yapmış, pek çok yazısını ve şiirini de burada kaleme almıştır. '100 Sanatçı 100 Ekslibris' projemizin gerçekleşmesine katkı sunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ederim."

Yaklaşık bir yıldır çalışmaları yürütülen bu proje kapsamında 100 sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar, 81 ilin belediye başkanları ve siyasi parti liderleri adına İstiklal Marşı konulu ekslibris çalışması yaptı.

Sanatçılar, belirledikleri isimlerin unvan ve kişisel özellikleri üzerine araştırmalar yaparak İstiklal Marşı konulu ekslibrisleri oluşturdular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sanatçı Devrim Erbil'in, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a Prof. Dr. Melihat Tüzün'ün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise sanatçı Uğur Çalışkan'ın ekslibris çalışmaları takdim edilecek.

İlk örnekleri 1600'lü yıllara uzayan ekslibris kitap resmi, mührü olarak kişiye özel üretilen çalışmalar olarak biliniyor. Çalışmaya aynı zamanda çok sayıda sanatçı ve akademisyen katkı sundu.

Sergi, 30 Nisan'a kadar görülebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı