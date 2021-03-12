İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı programı düzenlendi
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı programı düzenlendi

12.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:50
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı programı düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı programı düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Vekili J. Binbaşı Erkan Öntürk, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan Vali İbrahim Akın, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşımızın milli varlığımızın sembolü olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nda milletimizin bağımsızlık sevdasını, vatanına ve bayrağına olan sevgisini, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimize duyduğumuz saygıyı en güzel şekilde dile getirdiğini belirten Vali İbrahim Akın; "1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmiş ve milletimiz esaret altına alınmak istenmiştir. Fakat işgalleri hiçbir suretle kabul etmeyen milletimiz, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının etrafında kenetlenerek İstiklal Mücadelesini başlatmıştır"dedi.

Program, Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından sunulan Milli Mücadele, İstiklal Marşının yazılışı ve kabulü konulu oratoryo ve ardından "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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