İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı'nda 'Kahramanlık Türküleri"
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İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı'nda 'Kahramanlık Türküleri"

12.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:20
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı'nda 'Kahramanlık Türküleri

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı Akyurt'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı Akyurt'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Akyurt Şehitlik Anıtı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüş ile başlayan etkinlikler, Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenciler tarafından seslendirilen 'Kahramanlık Türküleri' ile devam etti.

Etkinliğe Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Şahin, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katılım gösterdi.

Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan öğretmen Kemal Gökmen "Mehmet Akif milli bir şair, ideal bir öğretmen, alanına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, Kurtuluş Savaşı'nda iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen bir fikir adamı, bir politikacı, bir gönül insanıydı" ifadelerini kullandı.

Akyurt Halk Eğitim Merkezi Korosu'nun seslendirdiği 'Kahramanlık Türküleri' ile devam eden etkinliğin sonunda, 'İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi. - ANKARA

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı'nda 'Kahramanlık Türküleri'
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı'nda 'Kahramanlık Türküleri'
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı'nda 'Kahramanlık Türküleri'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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