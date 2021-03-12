İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Ulaş'ta program düzenlendi
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Ulaş'ta program düzenlendi

12.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:15
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Ulaş'ta program düzenlendi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki programda konuşan tarih öğretmeni Halit Akbulut, "İstiklal Marşı'nı sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemek, ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır." dedi.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı 100. yıl kısa filmiyle sona erdi.

Programa Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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