İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Kırşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy'u anma programı gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andıklarını belirterek, "Başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Allah bu millete bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın." ifadelerini kullandı.

Şair Mehmet Hacıismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere şairlerin, vatan millet sevgisiyle yazılmış şiirlerini okurken, sanatçı İdris Altuner ise kahramanlık türkülerini seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner