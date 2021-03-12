İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ İSTANBUL - İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ İSTANBUL - İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA...

12.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:36

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının da seslendirildiği gösteri ilgiyle izlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı nedeniyle özel bir gösteri hazırladı. Türklerin Orta Asya'dan çıkışından günümüze kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlerin görüntüleri 'mapping show' yöntemiyle Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Müzik ve lazer gösterisi eşliğindeki gösterimin sonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın sesinden İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası da okundu.

Vatandaş ve turistlerin ilgiyle izlediği görsel şovda, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişi, Malazgirt Savaşı, İstanbul'un fethi, Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişiminden görüntüler yer alırken, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamit, Mehmet Akif Ersoy, Onbaşı Nezahat ve Ömer Halisdemir'in fotoğrafları da kullanıldı.

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ İSTANBUL - İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA...
İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ İSTANBUL - İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA...
İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ İSTANBUL - İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA...
İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ İSTANBUL - İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Bülent Ersoy Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA ÖZEL GALATA KULESİ'NDE VİDEO MAPPİNG GÖSTERİSİ İSTANBUL - İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 100'ÜNCÜ YILINA... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:43:37. #1.15#
title