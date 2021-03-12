İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı
12.03.2021 22:06 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:12
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı nedeniyle hazırladığı özel gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı