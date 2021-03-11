İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü

11.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:08
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, tarihi boyunca sayısız destanlar yazmış kahraman milletin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan düşkünlüğünü ve cesaretini en özel şekilde dizelere dökerek milli marşla ölümsüzleştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yüce Türk milletinin, kahraman ordumuzun hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğini duyuran, gerektiğinde milletimizin birlik ve beraberlik ile başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağının da sembolü olmuştur. Bizlere her zaman moral ve güç kaynağı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı için şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Gürkan ise mesajında, İstiklal Marşı'nın sadece bir kesime değil tüm millete ve orduya ithafen yazılmış bir eser olduğunu bildirdi.

Akif'in vatanına, milletine, dinine bağlı mütevazi bir hayat sürdüğünü aktaran Gürkan, "İstiklal ve istikbal Şairi Akif'in kaleme almış olduğu milletimize ve ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı, sahip olduğu derin kahramanlık ve milli duygular içerirken, aynı zamanda Akif'in kendi hayatına nakşetmiş olduğu başka bir takım özellikleri de içinde barındırmaktadır. Akif, yazdığı 41 mısranın her birinde, bize ne olduğumuzu, ne olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. " ifadelerin kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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