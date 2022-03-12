İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Haberler

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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

AA - Emrah Oktay - Güncel
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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü nedeniyle Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği etkinlik, şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son dönemini geçirdiği Mısır Apartmanı'nın önünde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Beyoğlu Gençlik Merkezi'nden kortej halinde hareket eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile milli sporcular ve gençler, ellerinde bayraklarla Mısır Apartmanı önüne geldi. Burada kurulan platformda gençler tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okundu.

Organizasyon, coşkulu görüntülere sahne oldu.

AA / Emrah Oktay - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Caddesi, İstiklal Marşı, Beyoğlu, Güncel, Haberler

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