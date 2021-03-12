İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

12.03.2021 21:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:01

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri Şırnak'ta İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

ŞIRNAK - Şırnak'ta İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Şırnak Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Etkinliğe Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Tamer Bilecan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, bu büyük eserin milli şairi Mehmet Akif Ersoy'u saygı ve rahmet ile yad ettiklerini söyledi. Vali Pehlivan, "Bundan tam 100 yıl önce 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu müstesna eser milli marş olarak kabul edildi. En üst seviyede mücadele yaptık. Nitekim biz bu gün bu etkinliği yaparken üst bölgelerinde terörle mücadele de görev alan Mehmetçiğimiz, jandarmamız, özel harekat ekiplerimiz, güvenlik korucularımız, işte bu inançla hareket ediyor. Ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım deyip, bu günkü düşmanlarımızın üzerine aynı inançla ve aynı kararlılıkla gidiliyor. Ne mutlu bizlere. Ne mutlu bize ki böyle asil, korkusuz, cesaretli, böyle inançlı bir milletin evlatlarıyız" dedi.

Programda öğrenciler İstiklal Marşının 10 kıtasını ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okurken, oratoryo gösterisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Program resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT

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