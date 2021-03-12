İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:40
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, Antalya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kepez Belediyesince Atatürk anıtının bulunduğu belediye binası önünde gerçekleşen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, personel ve belediye meydanında bulunan vatandaşlar katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği toplantıya katıldığından dolayı törene katılamadı.

Serik ilçesinde de tören düzenlendi

Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda, Serik İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan tören gerçekleştirildi.

Törene Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, şehit ve gazi yakınları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşının kabulünü anlatan sunum gerçekleştirildi.

Tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Büyükşehir personeli hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu

Antalya Büyükşehir Belediyesince de "Yeter ki korkma" temasıyla düzenlenen törende, belediye personeli Atatürk heykelinin bulunduğu belediye binası önünde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Işıklar Caddesi'ne park eden mobil etkinlik otobüsünden de İstiklal Marşı çalındı.

Vatandaşlar, kaldırımdan, evlerinin balkon ve pencerelerinden, esnaf ise iş yerlerinin önünden İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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