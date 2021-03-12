İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:37
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Işık mesajında tarih boyunca, fedakarlığı, birlik ve beraberliği, vatan sevgisi ile büyük kahramanlıklar gösteren milletimizin, hür ve bağımsız yaşayarak bugünlere geldiğini belirtti.

Bunun "en güzel" örneklerinden birinin de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi olduğunu ifade eden Işık, "Bağımsızlık sürecinde önemli bir rol alan ve eşsiz dizeleriyle halkımızın duygularına tercüman olan büyük şair, vatansever Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile bu kahramanlığı ölümsüzleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Her milleti bir arada tutan, milli, dini ve kültürel değerleri olduğunu vurgulayan Vali Işık, şunları kaydetti:

"Türk milletinin vatan ve millet sevgisi, hürriyet ve istiklal tutkusu ve bayrağına olan saygısı her zaman milli birlik ve bütünlüğünün simgesi olmuştur. Milletimizin bu kutsal değerlere olan bağlılığını destanlaştıran İstiklal Marşı; ülkemizin her bir köşesi işgal altındayken, kadını, çocuğu, yaşlısı, genci ile topyekün bir milletin kahramanca mücadelesini dizelere döken bir şah eserdir. Bu duygularla İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'üncü yıl dönümünü ve İstiklal Marşı'mızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy'u anarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük destanı bizlere armağan eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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