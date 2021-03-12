İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:47
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Doğanşehir ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Doğanşehir ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Doğanşehir İlçe Müftülüğü tarafından "10 Kıta, 1 Vatan, İlelebet İstiklal" konulu öğrencilere yönelik düzenleen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere hediye verildi.

Doğanşehir İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez, geleceğin teminatı olan genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi tanımaları amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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