İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Kilis'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Kilis'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin sunumların yapıldığı programda, öğrenciler Mehmet Akif'in şiirlerini okudu.

Program İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz