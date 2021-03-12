İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:07
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Bolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda, "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" ismi altında gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, İstiklal Marşı'nın hazırlanışı ve ortaya çıkışıyla ilgili bilgi verildi.

Akif'in hayatını anlatan video gösteriminin ardından Kur-an'ı Kerim tilaveti sonrası tiyatro gösterisi yapıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla il genelinde düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, daire amirleri vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yeniçağa ilçesinde ise Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı lisesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Kaymakam Nurhalil Özçelik, Belediye Başkan Vekili Ethem Özkan, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Kaymakamı Özçelik tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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