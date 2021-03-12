İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

12.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:09
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Hayrabolu ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Ülkü bir konuşma yaptı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Tankçı Albay İlyas Akay, Belediye Başkanı Osman İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Ayşegül Özgen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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