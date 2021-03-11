İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:33
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında, Türk milletinin milli mücadelenin zor şartlarında, tüm varlığını ortaya koyarak eşsiz bir mücadele sergilediğini belirtti.

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın Türk milletinin yüreğinde coşkuyla yaşamaya devam ettiğini aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Milletin ve ümmetin şairi Mehmet Akif Ersoy sadece kendi döneminde yaşayan insanların değil, bizlerin de düşünce ve gönül dünyasında yeni ufuklar açmıştır. Bir asır geçse de üzerinden yüreklerimiz ne Akif'i ne de eserlerini unutur. 12 Mart 1921'de, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından büyük bir coşku ve alkışlar içinde defalarca okunarak kabul edilişinin coşkusunu bugün yüreklerimizde nasıl hissediyorsak, asırlar sonrasında da hissedeceğiz. Kıymetli şairimiz ve eserleri milletimiz için bir manevi zenginlik kaynağıdır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm İstiklal şehitlerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anıyor, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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