İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin hürriyet meşalesi olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin var olma mücadelesinin, dizelere dökülmüş onur belgesi olduğunu aktaran İba, "İstiklal Marşı'mızın bize kattığı değerlere ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize de o güvenle bakabileceğimize inanıyorum. 'Korkma', diye başlayan o muhteşem dizelerin içinde barındırdığı ruh, bugün bizlere yarın da geleceğimiz olan gençlerimize en önemli emanetimizdir. Bağımsızlık ruhunun özünü taşıyan, vatan sevgisinin ifadesi olan İstiklal Marşı'mız tam 100 yıldır Türkiye'nin her köşesinde yediden yetmişe herkes tarafından gururla ve coşkuyla söylenmektedir." ifadelerini kullandı.

İba, şunları kaydetti:

"Her kıtasında milletimizin cesareti ve kahramanlığıyla ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşı'mız, bundan bir asır önce milletimizin duygularına, düşüncelerine ve yaşadıklarına en iyi şekilde tercüman olmuştur. Ayrıca İstiklal Marşı'mızın kabul edilmesinin 100. yıl dönümü olan 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı olarak kutlanması kararı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerimizi ve minnet duygularımızı sunuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle merhum Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi 'Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek, İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünün 100. yıldönümünü kutluyor, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci