İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:41
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, milletin özgürlük savaşında, milli ruhun uyanmasında ve bağımsızlık mücadelesine dönüşmesinde, İstiklal Marşı'nın çok büyük katkısının olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın bağımsızlık, özgürlük ve hakkaniyet ışığı ile milletin yolunu aydınlatmaya devam edeceğini ifade eden Zeybek, şöyle devam etti:

"Milli mücadele döneminde; ülkenin kırık dökük her köşesinde dalga dalga yankılanan, milli azmi ve imanı şahlandıran, milletimizin özgürlük umudunu yeşerterek ilham kaynağımız haline gelen İstiklal Marşı, aynı misyonu bugün de sürdürmektedir. Kurtuluş Savaşı, tüm milletin genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle kenetlenerek, omuz omuza yazdığı büyük bir kahramanlık destanı olarak tarihimizdeki saygın yerini almıştır. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine, Türk ulusunun bağımsızlığa, hakka ve yurduna bağlılığını dile getirerek Türk milletinin sesi olmuştur. Türk milletinin yüceliğini ve bayrağımızın kutsallığını en güzel duygularla anlatan İstiklal Marşı adeta geçmişimizin aynası, geleceğimize de ışık tutan bir yol göstericimizdir. Bu duygularla İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Hulusi Akar Cahit Özkan Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:05:19. #1.14#
title