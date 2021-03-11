İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Milli bilinç ile hürriyet aşkının en berrak ifadesi İstiklal Marşı'nın geçmişle geleceği buluşturduğunu ve milletin en kıymetli ortak değeri olduğunu belirten Çiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişten bugüne tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, ölümsüz şairimizin milletimize armağanı İstiklal Marşı ile gözler önüne serilen değerlerimize her zaman sahip çıkacak ve ortak sesimiz olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak anılacak 2021 yılında da Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'ımızda milletimize İstiklal Marşı'nı hediye eden vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anlamak, onun kişiliğini ve eserlerini gelecek nesillere anlatmak ve aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, şükran, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz