İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:06
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Karabük Valisi Fuat Gürel, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yıl dönümüne ulaşmanın sevinç, gurur ve onurunun yaşandığını bildirdi.

İstiklal Marşı'nın her mısrasında Türk milletinin tarih boyunca vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna verdiği mücadelenin yer aldığını belirten Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal marşımız geçmişinden ders alarak geleceğine yön verebilen bir nesil, Asım'ın Nesli'nin milletimizin ali hedeflerini gerçekleştirmesinde en önemli ilham kaynağıdır. İstiklal Marşı'mızın kabul edildiği günü ve İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, onun 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasıyla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin mukaddes emanetlerine sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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