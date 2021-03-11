İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

11.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:43
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan mesajında, İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin milli birliği, beraberliği ve bağımsızlığının sembolü olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un eşsiz dizelerinden oluşan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM'de okunarak, alkışlar eşliğinde kabul edildiğini anımsatan İnan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, duasıyla, ekmeği, aşıyla katkı veren insanımızın halis duygularını yansıtır. Bu sebeple İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağrında yanan bir özgürlük ateşidir ve bütün cihan bilmelidir ki bu ateş, dünya var oldukça yanmaya devam edecektir.

???????12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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