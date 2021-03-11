İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılı ve 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen çeşitli etkinlikler kapsamında Kahramankazan'da bir söyleşi gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılı ve 2021 yılının "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen çeşitli etkinlikler kapsamında Kahramankazan'da bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz konuşmacı olarak katıldı.

Sunuculuğunu Sebilürreşad Derneği Genel Başkanı Fatih Bayhan'ın yaptığı ve Belediye Nikah Toplantı Salonu'nda düzenlenen söyleşi sosyal medyadan canlı yayınlandı.

Söyleşide konuşan Selma Ersoy Argon, milli mücadeleyi anlatmak için bir aydınlatma heyeti kurulduğunu ve dedesi Mehmet Akif Ersoy'un bunların başında geldiğini belirterek, "Dedem konuşmasıyla, inancıyla milli mücadelede insanlar üzerinde büyük bir güven yaratmıştır. Dedem Balıkesir, Çankırı ve Kastamonu'da vaazlar vermiş insanların uyanmasını sağlamıştır. Savaşın ancak birlik beraberlik ve milli mücadeleye katılmakla kazanılacağına inanmış Mustafa Kemal'in etrafında toplanıp milli mücadeleye destek vermek bizim en önemli görevimiz demiştir." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da söyleşideki konuşmasında kahramanlık unvanı alan ilk ilçenin Kahramankazan olduğunu belirterek, "Dolayısıyla aslında bize bu ruhu, kahramanlık unvanını getiren ruh merhum Akif'in İstiklal Marşı'nda anlattığı ruhun aslında ta kendisidir. Tabii bende bir edebiyat öğretmeni olarak Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı çok büyük bir mana ifade ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş