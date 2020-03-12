İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Iğdır'da ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Iğdır'da ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okumasının ardından, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimiyle devam etti. Öğrencilerin oratoryo gösterisinin ardından program, hafta çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu. Kaynak: AA Haberin Videosu: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü