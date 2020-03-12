İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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Mehmet Akif Ersoy, Iğdır, Güncel

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Iğdır'da ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

12.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:44
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Iğdır'da ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Program, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okumasının ardından, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Öğrencilerin oratoryo gösterisinin ardından program, hafta çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Kaynak: AA

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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

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