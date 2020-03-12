İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Seymenoğlu, mesajında, Ersoy'un orduya hitaben 12 Mart 1921'de yazdığı şiirin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Milli şair Ersoy'un "Milli marş para ile yazılmaz" diyerek İstiklal Marşı'nı Türk milletine hediye ettiğini aktaran Seymenoğlu, şunları kaydetti.

"Bugün bizlere düşen en büyük görev ise İstiklal Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerinin şuuruna vararak, ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı duyarlılıkla gelecek kuşaklara emanet etmektir. Aziz milletimize her zaman moral ve güç kaynağı olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Ersoy'u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA