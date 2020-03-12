İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Raman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Ertekin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilkokul kategorisinde birinci olan Vakıfbank İlkokulu öğrencisi Melek Yıldırım marşın bir bölümünü okudu. Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi, öğrencilerin okuduğu şiirler ve seslendirdikleri türkülerle devam eden programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaynak: AA Haberin Videosu: İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü