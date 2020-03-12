İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Viranşehir Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan oyun sahnelendi ve Mehmet Akif'in şiirleri okundu. Tören, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi. Kaynak: AA