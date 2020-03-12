İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Mehmet Teyfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Belediye Konferans Salonunda yapılan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, konuşmada, İstiklal Marşı'nın istikbalimizin marşı olduğunu ifade etti. Öğrenciler, şiir okudu, oratoryo gösterisi sundu. Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Programa, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkan Yardımcısı Memet Oruç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kaynak: AA