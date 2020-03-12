İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Akşehir'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Akşehir'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Kaymakam Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasım Aslancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Şehit Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tacettin Erdem, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ardından Şehit Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulamalı anasınıfı öğrencilerinin düzenlediği gösteri sunuldu. Kıbrıs Gazisi Mustafa Ali Taş tarafından "Vatan İçin Gaziyiz Biz" şiiri okundu ve okul öğrencileri, İstiklal Marşı oratoryosunu sergiledi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösterimi ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın kabul edildiği günlere dair bir tiyatro gösteriminin sunulmasıyla program, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak: AA