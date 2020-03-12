İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla ilçe genelinde okullar arası yarışma yapıldı.

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla ilçe genelinde okullar arası yarışma yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşil Mahalle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu konferans salonunda İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi. 12 yarışmacının katıldığı programda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı en iyi okuyabilmek için yarıştı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İstiklal Harbi şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Belediye olarak, gelecek nesillerin daha iyi yetişebilmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Huzur içinde yaşamış olduğumuz Anadolu topraklarında, kıyamete kadar hür ve özgür bir şekilde yaşamayı Mevlam bizlere nasip eylesin. Şu bilinsin ki bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sergilemiş olduğu performansta, emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve kutluyorum. Bütün amacımız, milli ve manevi değerlerimize bağlı bir nesil yetiştirmektir. Bu noktada yavrularımız için elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Gayretimiz, güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. İnşallah hizmetlerimizle yarınlarımız daha iyi olacak."

Yarışmada, Mehmet Avcı İlkokulu'ndan Yağmur Mercimek birinci, Özel Sağnak İlkokulu'ndan Gül Zehra Uçar ikinci, Şehit İstihkam Er Suat Özgan İlkokulu'ndan Sueda Aktaş üçüncü oldu.

Kaynak: AA