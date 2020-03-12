İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kağızman ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kağızman ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Kağızman Atatürk Ortaokulunun Kağızman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlediği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Merve Dilek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy konulu kompozisyon, şiir ve güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanvekili Mutlu Yüce, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Cumali Arduç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın ile bazı kurum amirleri katıldı. Kaynak: AA