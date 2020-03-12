İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Bayramiç, Lapseki, Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Bayramiç, Lapseki, Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde tören düzenlendi.

Bayramiç'teki tören Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu geçirdiği evde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten çeşitli konuşma ve şiirlerin okunması ile devam etti. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un milli marş yarışmasına katılımın sağlandığı davet bir skeçle anlatıldı.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Belediye Başkanı Mert Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri katıldı.

Lapseki

Lapseki'deki program Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı.

Programa Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ve okul müdürleri katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Uzun, burada yaptığı konuşmada, "İstiklal savaşımızın askeri ve siyasi alanda komutanı Mustafa Kemal'dir. Manevi alanda bu orduyu hazırlayan ise Mehmet Akif'tir. Kurtuluş savaşının devam ettiği günlerde bir milli marşın yazılması teklif edilir. Ancak Mehmet Akif Ersoy millet adına yapılacak böyle bir görevin para karşılığında yapılmayacağını düşündüğünden yarışmaya katılmamıştır. Daha sonra arkadaşları tarafından ikna edilir. Böylece İstiklal Marşı'mızın yazılma süreci başlar. Her kelimesine yüzlerce yüzlerce vatan evladının canını fada ettiği İstiklal Marşı'mız Mehmet Akif'in kalemiyle en güzel ifade tarzını bulur." dedi.



Konuşmaların ardından hafta nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ayvacık

Ayvacık Belediyesi Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Ayvacık Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlamış olduğu program yapıldı.

Törende, Mehmet Akif Ersoy'u anlatan kısa bir film gösterisi yapılırken, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.



Programa Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, Ayvacık Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gelibolu

Gelibolu Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından anma programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Müdür Yardımcısı Caner Topçu yaptı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından, ortaokullar arası İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması birincisi Berra Sezek ve liseler arası Safahat'tan şiir okuma yarışması birincisi Özlem Onat şiir okudu.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA