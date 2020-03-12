İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Giresun'un Şebinkarahisar, Güce, Eynesil, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde de törenler düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Giresun'un Şebinkarahisar, Güce, Eynesil, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde de törenler düzenlendi.

Şebinkarahisar ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.

Törene Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Güce

Güce ilçesindeki tören ise İmam Hatip Lisesi Salonunda düzenlendi. Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Törene, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Eynesil

Eynesil ilçesindeki tören Ören Beldesi Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Nurcan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşının milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir şaheser olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından ilkokul ve ortaokullar arası İstiklal Marşı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene Eynesil Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Doğankent

Doğankent ilçesinde ise Süttaşı İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törende, öğrenciler tarafından oratoryo sahnelendi.

Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yağlıdere

Yağlıdere ilçesindeki tören Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirildi.

Törende konuşan meslek dersleri öğretmeni Orhan Eker, İstiklal Marşı'nın eşsiz bir eser olduğunu söyledi.



Program tiyatro gösterisinin ardından İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA