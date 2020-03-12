İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Bolu'nun Mudurnu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Abdurrahim Tirsi İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programa, Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Necdet Türker, Jandarma Komutanı Teğmen Ali Okan, Emniyet Müdür Vekili Hasan Hüseyin Turanlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ümit Kavgacı, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler tarafından sahnelenen Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo katılımcıların beğenisini topladı. Şiirlerin okunmasının ardından okullar arası "İstiklal Marşı'nı güzel okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kaynak: AA