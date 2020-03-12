İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kırıkhan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkhan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Mehmet Akif Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlik oratoryo gösterisiyle başladı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Programa Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ufuk Bilgen, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Türkoğlu daire amirleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Kaynak: AA