İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Van'ın Özalp ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 20 Temmuz Ortaokulu Öğretmeni Fatih Özdemir'in, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan video izletildi. Programda, oratoryo gösterimi, şiirlerin okunmasının ardından yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, Piyade Yarbay Caner Gürcan, İlçe Jandarma Komutanı Seyfi Türkyılmaz, İlçe Emniyet Amiri Murat Özdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA