İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Van'ın Çatak ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi. Atatürk İlkokulu konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Öğrenciler şiir okuduğu, oratoryo gösterisi sunduğu program, çeşitli etkinliklerle devam etti. Programa, Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA