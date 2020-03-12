İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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Bulanık, Muş, Güncel

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Muş'un Bulanık ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

12.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:34
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Muş'un Bulanık ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.


Süleymanpaşa İlk ve Ortaokulunca, Halk Kütüphanesi konferans salonunda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rehberlik Öğretmeni Merve Kocabaş'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından program, şiirlerin okunması, slayt ve oratoryo gösterisi ile dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı Binbaşı İsmail Horzum, Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aral, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, İlçe Müftüsü Murat Karanci, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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