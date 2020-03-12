İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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Darende, Güncel

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Malatya'nın Darende, Kale ve Doğanşehir ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

12.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:55
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Malatya'nın Darende, Kale ve Doğanşehir ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, Hacı Naciye Ateş Okulları Konferans Salonu'ndaki törende, tarihte çok büyük zaferlere imza attıklarını belirterek, "Bu zaferleri tarihin çeşitli günlerine altın harflerle yazdırdık. Bugünde İstiklal Marşı'nın kabulünü icra ettik. Okulumuza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Hacı Hasan Başer Ortaokulu Müdürü Hüseyin Kutlu ise bir milletin bağımsızlığının sembollerinden birinin de milli marş olduğunu ifade etti.

Okulun Türkçe Öğretmeni Seher Kalkan da İstiklal Marşı'nı anlamak için onunu hangi şartlarda yazıldığını bilinmesi gerektiğini ifade ederek, "Büyük Türk milletinin tarihin en karanlık günlerini yaşadığı bir dönemde yazılan İstiklal Marşı, korkma! seslenişiyle başlar. Buradaki korku ifadesi sıradan bir korku ifadesi değildir. Bu korku her karış toprağı şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatanımızın kaybedilme korkusunu yaşayana bir şairin hisli kalbine yansımasıdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, şiirler okudu, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını nasıl yazdığına ilişkin tiyatro sahnelendi.

İlçede düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Taceddin Tuncer Çalık, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

Kale

Kale İmam Hatip Okulları'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İzollu Ortaokul Türkçe Öğretmeni Abdullah Begeç'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Müzik Öğretmeni Songül Ak, eşliğinde okul korusunun seslendirdiği eserler büyük alkış aldı.

İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında birinci gelen ilkokul öğrencisi Sultan Nadide Ertuğrul'a ödülünü İlçe Kaymakam Vekili Nurullah Kaya verdi.

Programa İlçe Emniyet Amir Vekili Nazım Bayer, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, İlçe Müftüsü Muhammet Naci Efe, İlçe Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Safa Burak Kıyat, diğer daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir'de Şehit Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterileri, şiir dinletileri ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anısına hazırlanmış video gösterisi sunuldu.

Öğrenciler tarafından sergilenen tiyatro ile sona eren programa Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Vahap Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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