İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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Afyon, Kültür Sanat

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Afyonkarahisar'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

12.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:41
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Afyonkarahisar'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, Mehmet Akif Ersoy resimlerinden oluşan serginin açılışı ile başladı.

Daha sonra düzenlenen programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Nihat Selek, yeniden İstiklal Marşı yazmanın mümkün olmayacağını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nı anlatmaya sayfaların yetmeyeceğini belirten Selek, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'nın içerisindeki Türk milletinin makus talihi anlatılmakla bitmez. Bir kez daha yazalım desek hangi yürek hangi kalem vardır. O ölümsüz tarihi anlatan mısraları kaç kişi bir kez daha bir araya getirebilir. Bence imkansızdır. İstiklal Marşı, ifade ettiği derin anlamlar ve şiir kalitesi bakımından yer yüzündeki diğer milli marşlardan üstün bir konumdadır. Onun bu üstünlüğü yüreği istiklal ve vatan sevgisiyle dolu bir şairin milletin ruhunda makus bulan derin ızdırabın tercümanı olmasından ileri gelir."

Konuşmanın ardından okul öğrencilerinden oluşan koro tarafından Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiirler seslendirildi.

Daha sonra okul öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan tiyatro oyunu sahneledi.

Öğrencilerin performansı, programı izleyen protokol tarafından büyük alkış topladı. Anma programı yıl içinde düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Anma programına Vali Mustafa tutulmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il protokolü katıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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