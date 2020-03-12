İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Muğla Valisi Esengül Civelek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Civelek, mesajında, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümsüz eseri İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutlamanın onurunu, gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile yüce milletin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kararlılığını, hür yaşama iradesini, milli mücadele ruhunu en güçlü şekilde ifade ederek ölümsüzleştirdiğini vurgulayan Civelek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şairin her dizesine yüklediği vatan, millet sevgisi, birlik, beraberlik ve manevi değerleri ile İstiklal Marşımız, dün olduğu gibi bugün de milletimizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA