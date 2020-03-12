İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Bitlis'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür merkezi konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, programda yaptığı konuşmada, tarih sahnesinde hep var olan bir milletin çocukları olduklarını söyledi.

Korkmaz, "Kurtuluş savaşında bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü temsil edecek, gelecek nesillere adeta satır satır anlatacak bir marş yazıldı. Bugün ülkemizde 4 milyon Suriyeli kardeşimiz bize vatansızlığın ne olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Bir insanın vatanı olmadı mı haysiyeti, şerefi, hassasiyeti, malı ve mevkisi olmuyor. Bunların hepsi vatana bağlıdır. Allah, kimseyi vatansız bırakmasın." diye konuştu.

Konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu İstiklal Marşı oratoryosu sahneledi.

Daha sonra 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsımında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, resim sergisini gezdi.

Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA