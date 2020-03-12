İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edildiğini belirtti.

İstiklal Marşı'nın yeniden bir varoluş destanı olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı, aziz milletimizin milli ve manevi değerler uğruna verdiği mücadelenin manzum ifadesidir. İçinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bilen Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş, halkımızın gönül ve ruh dünyasını, öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifade etmiştir ki, İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur. İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, milletimizin istiklali için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA