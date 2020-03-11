İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nursaçan, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, her türlü olumsuzluğa ve sıkıntılara rağmen, Kurtuluş Savaşının kazanıldığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini ölümsüzleştirdiğini vurgulayan Nursaçan, şunları kaydetti:

"Büyük vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında en veciz biçimde ortaya konan hasletlerimiz, milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. İstiklal Marşı 99 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir. Bu duygularla İstiklal Marşımızın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma gününde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: AA