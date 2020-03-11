İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
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Mehmet Akif Ersoy, AK Parti, Güncel

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

11.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:54
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen, devletin bağımsızlığı, milletin hür yaşama iradesinin sembolü olan İstiklal Marşı'nın geleceğe yol göstermeye, ülkenin istikametini belirlemeye devam edeceğini belirtti.

"Cepheler, şartlar, silahlar değişmiş olsa da istiklal ve istikbalimiz uğruna canlarımız pahasına verdiğimiz kararlı mücadele değişmemiş, azmimiz gücünden hiçbir şey kaybetmemiştir." ifadesini kullanan Karaaslan, bağımsızlığın beyannamesi sayılan İstiklal Marşı'nın bu yönüyle vatan aşkını, inançlarını ve cesaretlerini abideleştiren güçlü bir metin olduğunu vurguladı.

Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve devletin kurulması sürecinde, vatansever şahsiyeti ve milli kimliğiyle öne çıkan Mehmet Akif Ersoy'un, manevi değerlerin halka yayılmasında, gelecek nesillerin inşasında fikirleriyle yol gösterdiğini kaydeden Karaaslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'un, değerlerimizi mısralarında en veciz şekilde ortaya koyduğu, 'Korkma!' diye başlayan İstiklal Marşı, hiçbir dayatmaya boyun eğmeyen ve bağımsızlığından asla taviz vermeyen milletimizin tüm dünyaya en net mesajıdır. Tüm imkansızlıklara ve zorluklara rağmen imanla, inançla birbirimize kenetlenerek tarih boyunca nice badireleri atlattık, nice tehdidi yerle bir ettik. Dün olduğu gibi bugün de sınırlarımızın içinde ve sınır ötesinde varlığımıza, birliğimize, bağımsızlığımıza tehdit oluşturan terörle ve türlü kuşatmalarla kararlı bir mücadele veriyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarının ardından Bahar Kalkanı Harekatı ile bölücü teröristlerin emellerini akamete uğratıyoruz. İnanıyorum ki istiklal mücadelesi ruhuyla karşımıza çıkan tüm engelleri aşacak, beka mücadelemizi zafere ulaştıracağız."

19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı atmasıyla başlayan Milli Mücadele'nin 100. yılının gururunu yaşadıklarını aktaran Karaaslan, mesajında şunları kaydetti:

"Merhum Akif'in 'milletimindir' dediği İstiklal Marşı'nın temsil ettiği ruha ve ortaya koyduğu değerlere sıkı sıkıya sarılmaya ve ilelebet sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yüz yıl önce ortaya koyulan o ruh bugün de diridir ve her tehdit karşısında milletimizin çelikten iradesi ve gücü olarak ortaya çıkmaktadır. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 99. yıl dönümünde, eserleri ve fikirleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile vatanı uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

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Manşet

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