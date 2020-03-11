İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Mücadele döneminde Türk halkının hislerine tercüman olan milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 99. yıl dönümünü kutlayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda tüm yokluklara rağmen yedi düvele karşı milletimizin göstermiş olduğu kahramanlığı, milli ve manevi duygularımızı coştururcasına kaleme alarak İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy, bize ve tüm dünyaya çok önemli mesajlar vermiştir. Aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız bu topraklar üzerinde ilelebet baki kalacak olan devletimizin destansı hikayesini anlatan, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir."

CHP İl Başkanı Ümit Özer

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de mesajında, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu halkının Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde önce millet olmayı, sonra da asla esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını belirtti.

Tüm mazlum milletlere ilham olan Kurtuluş Savaşının en güzel ifadesinin ise 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı olduğunu aktaran Özer, "Bu dizeler sadece bir şiir değil, yok edilmek istenen bir milletin tüm zalimlere isyanı, varoluşunu haykırmasıdır. Bu dizeler sadece bir şiir değil, Türk milletinin birliğinin ve bağımsızlığının belgesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA